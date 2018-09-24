24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерацию хоккея Беларуси и клуб "Динамо-Минск" ждет интеграция. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главе государства было доложено о развитии хоккейной отрасли в стране, перспективах работы хоккейного клуба "Динамо-Минск" и Федерации хоккея Беларуси. Одно из предложений, которое глава государства поручил в дальнейшем разрабатывать, - интеграция этих двух подразделений, чтобы ликвидировать конфликт интересов, который, мы все это понимаем, существует сегодня между этими субъектами хоккейной индустрии", - рассказал Игорь Шуневич.

Каким образом планируется интегрировать эти структуры, он пока не стал рассказывать, однако отметил, что "формула очень простая". "Сегодня о ней говорить рано, поскольку предложения, безусловно, системные, но они на будущее. Когда мы будем готовы об этом сказать, то вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси мы об этом заявим. Это будет в ближайшее время", - пообещал председатель наблюдательного совета.

Все принимаемые решения, подчеркнул Игорь Шуневич, должны быть направлены на развитие этого вида спорта и воспитание сильных игроков. Особое внимание необходимо уделить подготовке к предстоящему в 2021 году чемпионату мира по хоккею. "Я подготовил документ о создании организационного комитета во главе с премьер-министром и внес его на рассмотрение. Думаю, эту работу нужно начинать уже сегодня", - добавил министр.-0-