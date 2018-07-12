Финал ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором примут участие сборные Франции и Хорватии, будет транслироваться на огромном экране вблизи Эйфелевой башни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дирекции Общества эксплуатации Эйфелевой башни.

В день трансляции башня будет закрыта для посещения туристами.

Футбольным фанатам предложат расположиться на Марсовом поле протяженностью порядка 800 м. В день матча 12 тыс. полицейских будут обеспечивать правопорядок в парижском регионе. Также на случай каких-либо происшествий будут дежурить 3 тыс. сотрудников медицинских и спасательных служб.

Финальный матч чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии начнется 15 июля в 18.00. Игра пройдет на московском стадионе "Лужники".-0-