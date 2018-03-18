Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту завершился в Минске

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту завершился сегодня в Минске стали известны победители общего зачета и на отдельных дистанциях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежский конькобежец Ховард Лорентцен занял первое место в общем зачете Кубка мира сезона - 2017/2018. В Минске олимпийскому чемпиону Пхенчхана на 500 м не удалось занять первое место. Он стал третьим лишь на дистанции 1000 м, но набранных очков (734) хватило, чтобы опередить в общем зачете соперников из России Дениса Юскова (715), который стал вторым, и своего соотечественника Сверра Лунде Педерсена (700).

В общем зачете у женщин победу одержала Михо Такаги из Японии - 1040 баллов. Второе место у Маррит Ленстры из Нидерландов - 770 баллов, на третьем месте расположилась Нао Кодайра из Японии - 700 очков.

Белоруска Марина Зуева благодаря успешному выступлению на домашнем этапе Кубка мира, где она заняла второе место в беге на дистанции 3000 м, она набрала 180 очков и заняла 25 позицию общего зачета.

В финальном этапе Кубка мира в Минске приняли участие более 80 спортсменов из 16 стран, среди которых действующие победители и призеры чемпионата мира и Олимпиады 2018 года. Конькобежный стадион "Минск-Арены" уже через несколько дней, с 21 по 25 марта, примет IV чемпионат мира по этому виду спорта среди студентов.-0-