Финский форвард Пулккинен будет выступать в ХК "Динамо-Минск"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский нападающий Теему Пулккинен будет выступать в ХК "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Минчане достигли договоренности с известным финским игроком. Контракт рассчитан на ближайший сезон.

Минское "Динамо" закрепило права на Теему Пулккинена на драфте КХЛ в 2009 году, а в 2010-м на драфте НХЛ Пулккинен был выбран "Детройтом" в четвертом раунде под общим 111-м номером. Однако еще три сезона он провел в "Йокерите", где являлся лучшим снайпером команды. В системе "Детройта" Пулккинен провел следующие три года, но так и не сумел закрепиться в стане "Красных крыльев". Прошлый год форвард играл в АХЛ в составе "Чикаго Вулвз", где отметился завидной результативностью - 65 очков (29+36) в 75 матчах. Финн выступал в одном звене с другим новичком динамовцев - Бо Беннетом.

В НХЛ Пулккинен провел 83 матча, набрав 22 (13+9) очка и 32 минуты штрафа. Более внушительная статистика у игрока в АХЛ: 284 матча, 257 (135+122) очков. Пулккинен дважды становился бронзовым призером юношеского чемпионата мира до 18 лет, причем на турнире в Минске и Бобруйске, который состоялся в 2010-м году, с 15 (10+5) очками в 6 матчах стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим нападающим. Кроме этого, Пулккинен был серебряным призером взрослого чемпионата мира 2016 года.-0-