20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФК "Динамо-Брест" сыграет с греческим "Атромитосом" во втором раунде квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи 2-го квалификационного раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первая игра состоится на поле брестчан, ответная - в Греции.

Ранее состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы, в котором выступят два других белорусских клуба. Минское "Динамо" сыграет с ирландским "Дерри Сити", а солигорский "Шахтер" с "Коннас Куэй Номадс" из Уэльса.-0-