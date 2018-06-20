20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФК "Динамо-Брест" сыграет с греческим "Атромитосом" во втором раунде квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матчи 2-го квалификационного раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первая игра состоится на поле брестчан, ответная - в Греции.
Ранее состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы, в котором выступят два других белорусских клуба. Минское "Динамо" сыграет с ирландским "Дерри Сити", а солигорский "Шахтер" с "Коннас Куэй Номадс" из Уэльса.-0-
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