Форвард "Шахтера" Виктор Бовбель приглашен в ХК "Динамо-Минск"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный нападающий солигорского "Шахтера" Виктор Бовбель вызван в хоккейный клуб "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Форвард входит в основной состав молодежной сборной Беларуси, пробовал свои силы за океаном в североамериканских лигах. Текущий сезон он начал в солигорском "Шахтере". В чемпионате Беларуси он отметился четырьмя заброшенными шайбами.

Также в стан "зубров" из минской "Юности" вернулся Дмитрий Знахаренко.

"Динамо-Минск" 12 октября откроет серию домашних матчей встречей с ярославским "Локомотивом" (19.30), 14 октября минчане встретятся с "Северсталью", а 16-го - с московским "Динамо".-0-