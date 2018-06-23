ФОТОФАКТ: Товарищеский матч по футболу в Могилеве между командами областного и городского исполкомов

На футбольном поле Могилевской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов "Юность" 22 июня состоялся товарищеский матч по футболу между командами Могилевского облисполкома и Могилевского горисполкома. В составы команд вошли заместители председателей, их помощники, а также специалисты отделов и управлений, спортивных учреждений.

Победу в турнире второй год подряд одержала команда горисполкома, в упорной борьбе обыгравшая соперников со счетом 2:0.

В Могилев исполнительная власть ежегодно проводит спортивные состязания, подавая таким образом пример здорового образа жизни и активного отдыха горожанам.

Фото Олега Фойницкого

Во время матча

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич передает мячи учащимся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов "Юность".

Представитель управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Вадим Брежезинский, заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич и сенатор, генеральный директор РУП "Могилевэнерго" Константин Путило

Во время матча

Участники матча