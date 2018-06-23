ФОТОФАКТ: Товарищеский матч по футболу в Могилеве между командами областного и городского исполкомов

На футбольном поле Могилевской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов "Юность" 22 июня состоялся товарищеский матч по футболу между командами Могилевского облисполкома и Могилевского горисполкома. В составы команд вошли заместители председателей, их помощники, а также специалисты отделов и управлений, спортивных учреждений.
Победу в турнире второй год подряд одержала команда горисполкома, в упорной борьбе обыгравшая соперников со счетом 2:0.
В Могилев исполнительная власть ежегодно проводит спортивные состязания, подавая таким образом пример здорового образа жизни и активного отдыха горожанам.
Фото Олега Фойницкого
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