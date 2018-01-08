ФОТОРЕПОРТАЖ: Лучшие фото Рождественского турнира любителей хоккея

XIV Рождественский турнир любителей хоккея на призы Президента Беларуси проходил с 4 по 7 января на льду "Чижовка-Арены" в Минске. Турнир запомнился яркими матчами, которые подарили поклонникам хоккея настоящий спортивный праздник.
Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. Белорусская команда в 11-й раз выиграла эти соревнования. Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).
Александр Лукашенко и Николай Лукашенко.
Николай Лукашенко ("Грифоны") стал лучшим бомбардиром турнира "Золотая шайба" - 16 баллов (10+6).
Матч Швейцария - КНР
Команда России разгромила Балканы
Александр Лукашенко во время матча команд Беларуси и ОАЭ
Матч Чехия-Швеция
Матч Швейцария-ОАЭ
Матч Швейцария-ОАЭ
Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито произвел символическое вбрасывание шайбы перед началом матча Рождественского турнира между командами Беларуси и Китая
Матч Беларусь-Китай
Матч Россия-Швеция
Сборная Балкан встретилась с командой Швеции на Рождественском турнире
Матч Китай-ОАЭ
Матч Китай-ОАЭ
Матч Беларусь-Швейцария
Во время матча Россия-Чехия
Матч Чехия-ОАЭ
Матч Беларусь-Россия
Матч Беларусь-Россия
Матч Беларусь-Россия
Болельщики
Юный болкльщик
Во время церемонии вручения наград
Александр Лукашенко с хоккеистами своей команды
Хоккеисты команды Президента с кубком
Хоккеисты команды Президента
Команда Московского района Минска "Медведь" обыграла в финале со счетом 4:3 столичных "Грифонов" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.Бронзовыми призерами "Золотой шайбы" стали юные хоккеисты "Олимпа" из Лунинецкого района, которые в матче за третье место были сильнее "Миража" из Могилевской области - 5:3.
Александр Лукашенко
Команда Московского района Минска "Медведь" обыграла в финале со счетом 4:3 столичных "Грифонов" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.
Александр Лукашенко с хоккеистами команды "Медведь", занявшей первое место в турнире "Золотая шайба".
Александр Лукашенко поздравляет Николая Лукашенко со вторым место турнира "Золотая шайба.
Хоккеисты команды Президента и команды "Медведь", победившей в турнире "Золотая шайба".
Команда "Медведь" стала победителем "Золотой шайбы"
Решающий матч получился эмоциональным и одним из самых зрелищных на турнире. "Медведь" перед заключительным периодом вел в счете 3:1, а затем сумел забросить четвертую шайбу. "Грифоны" усилиями лидеров нападения сократили отставание, но сравнять счет не смогли.
Лукашенко поздравил победителей и призеров "Золотой шайбы"
Глава государства лично пожал руку каждому из юных хоккеистов, присутствовавших на награждении. Завершившийся XIV Рождественский турнир уникален тем, что одновременно с взрослыми под сводами спорткомплекса "Чижовка-Арена" соревновались и юные хоккеисты.