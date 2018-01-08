ФОТОРЕПОРТАЖ: Лучшие фото Рождественского турнира любителей хоккея

XIV Рождественский турнир любителей хоккея на призы Президента Беларуси проходил с 4 по 7 января на льду "Чижовка-Арены" в Минске. Турнир запомнился яркими матчами, которые подарили поклонникам хоккея настоящий спортивный праздник.

Хоккейная команда Беларуси победила Россию в финале Рождественского турнира Команды Беларуси и России ранее 11 раз встречались в финале Рождественского турнира любителей хоккея. Еще дважды в решающий раунд соревнований выходили хоккеисты Финляндии.

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. Белорусская команда в 11-й раз выиграла эти соревнования. Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Александр Лукашенко и Николай Лукашенко. Николай Лукашенко ("Грифоны") стал лучшим бомбардиром турнира "Золотая шайба" - 16 баллов (10+6).

Матч Швейцария - КНР

Команда России разгромила Балканы

Александр Лукашенко во время матча команд Беларуси и ОАЭ

Матч Чехия-Швеция

Матч Швейцария-ОАЭ

Матч Швейцария-ОАЭ

Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито произвел символическое вбрасывание шайбы перед началом матча Рождественского турнира между командами Беларуси и Китая

Матч Беларусь-Китай

Матч Россия-Швеция

Сборная Балкан встретилась с командой Швеции на Рождественском турнире

Матч Китай-ОАЭ

Матч Китай-ОАЭ

Матч Беларусь-Швейцария

Во время матча Россия-Чехия

Матч Чехия-ОАЭ

Матч Беларусь-Россия

Матч Беларусь-Россия

Матч Беларусь-Россия

Болельщики

Юный болкльщик

Во время церемонии вручения наград

Александр Лукашенко с хоккеистами своей команды

Хоккеисты команды Президента с кубком

Хоккеисты команды Президента

Команда Московского района Минска "Медведь" обыграла в финале со счетом 4:3 столичных "Грифонов" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.Бронзовыми призерами "Золотой шайбы" стали юные хоккеисты "Олимпа" из Лунинецкого района, которые в матче за третье место были сильнее "Миража" из Могилевской области - 5:3.

Александр Лукашенко

Команда Московского района Минска "Медведь" обыграла в финале со счетом 4:3 столичных "Грифонов" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе.

Александр Лукашенко с хоккеистами команды "Медведь", занявшей первое место в турнире "Золотая шайба".

Александр Лукашенко поздравляет Николая Лукашенко со вторым место турнира "Золотая шайба.

Хоккеисты команды Президента и команды "Медведь", победившей в турнире "Золотая шайба".

Команда "Медведь" стала победителем "Золотой шайбы" Решающий матч получился эмоциональным и одним из самых зрелищных на турнире. "Медведь" перед заключительным периодом вел в счете 3:1, а затем сумел забросить четвертую шайбу. "Грифоны" усилиями лидеров нападения сократили отставание, но сравнять счет не смогли.