ФОТОРЕПОРТАЖ: Протащил КамАЗ и порвал грелку. Мини-турнир по трек-пулу в Силичах

9 мая в горнолыжном комплексе "СИЛИЧИ" прошел мини-турнир по трек-пулу в рамках которого 4 белорусских спортсмена устанавливали рекорд Беларуси в тяге самосвала "Камаз" 65801 с колесной формулой 8Х4 (вес 17 тонн) на расстояние 25 метров за наименьшее время.
Трек-пул –это одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме. Это тяга в специальной упряжке автомобиля, фуры, самолета, поезда, троллейбуса, автобуса и т. д. за канат или без каната на время или максимальное расстояние.
После турнира атлеты провели показательные выступления в переносе коромысла, где в качестве груза для утяжеления выступили зрители, кантовки гигантской покрышки (320 кг), становая тяга специальной платформы со зрителями, поднятие человека одной рукой.
Фото Дениса Костюченко, БЕЛТА
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