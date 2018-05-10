ФОТОРЕПОРТАЖ: Протащил КамАЗ и порвал грелку. Мини-турнир по трек-пулу в Силичах

9 мая в горнолыжном комплексе "СИЛИЧИ" прошел мини-турнир по трек-пулу в рамках которого 4 белорусских спортсмена устанавливали рекорд Беларуси в тяге самосвала "Камаз" 65801 с колесной формулой 8Х4 (вес 17 тонн) на расстояние 25 метров за наименьшее время.

Трек-пул –это одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме. Это тяга в специальной упряжке автомобиля, фуры, самолета, поезда, троллейбуса, автобуса и т. д. за канат или без каната на время или максимальное расстояние.

После турнира атлеты провели показательные выступления в переносе коромысла, где в качестве груза для утяжеления выступили зрители, кантовки гигантской покрышки (320 кг), становая тяга специальной платформы со зрителями, поднятие человека одной рукой.

Фото Дениса Костюченко, БЕЛТА

Сергей Вачинский

Евгений Шавченко

Вячеслав Астапенков

Сергей Вачинский кантует покрышку весом 320 кг

Зрители пробуют сделать кантовку быстрее Сергея Вачинского. Вес покрышки 100 кг

Виктор Кулик кантует покрышку весом 320 кг

Вячеслав Астапенков надувает грелку до взрыва

Вячеслав Астапенков выполняет переноску коромысла, где в качестве груза выступают зрители общим весом 520 кг

Евгений Шавченко выполняет становую тягу специальной платформы со зрителями

Сергей Вачинский поднял зрительницу одной рукой!

Вячеслав Астапенков загибает гвозди в узел

Узел из гвоздей