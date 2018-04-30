ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race прошли в Логойске 

29 апреля на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск" прошли соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race.

Спортсмены разных возрастов соревновались в индивидуальных, командных, элитных забегах на различных дистанциях, преодолевая препятствия. Все участники на финише получили памятные медали, а победители были награждены ценными призами и медалями.

Элитные забеги гонки Bison Race вновь стали квалификационным этапом к чемпионату Европы-2018 по гонкам с препятствиями который пройдет с 29 июня по 1 июля в Дании.

Фото Дениса Костюченко