ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race прошли в Логойске 

29 апреля на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск" прошли соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race.
Спортсмены разных возрастов соревновались в индивидуальных, командных, элитных забегах на различных дистанциях, преодолевая препятствия. Все участники на финише получили памятные медали, а победители были награждены ценными призами и медалями.
Элитные забеги гонки Bison Race вновь стали квалификационным этапом к чемпионату Европы-2018 по гонкам с препятствиями который пройдет с 29 июня по 1 июля в Дании.
Фото Дениса Костюченко
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