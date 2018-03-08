ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по синхронному плаванию прошли в Бресте

В Бресте прошло открытое первенство города по синхронному плаванию. В соревнованиях приняли участие девочки в возрасте от 9 до 15 лет брестских и минских команд.

Участницы в течение двух дней состязались в обязательной программе, соло, дуэте, групповом и комбинированном синхронном плавании.

Фото Вадима Якубенка.

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