ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по синхронному плаванию прошли в Бресте

В Бресте прошло открытое первенство города по синхронному плаванию. В соревнованиях приняли участие девочки в возрасте от 9 до 15 лет брестских и минских команд.
Участницы в течение двух дней состязались в обязательной программе, соло, дуэте, групповом и комбинированном синхронном плавании.
Фото Вадима Якубенка.
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