ФОТОРЕПОРТАЖ: Тестовый турнир по баскетболу 3x3 к Евроиграм-2019 проходит в Минске

Белорусская федерация баскетбола и "Спорт-формат" проводят международный турнир по баскетболу 3x3 "Palova. Snowball 3x3" в одном из торговых центров Минска. Этот формат игры входит в программу II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в белорусской столице.
В Минск приехали 9 зарубежных команд высокого профессионального уровня, а всего на площадку выйдут 16 коллективов.
Проведение матчей в атмосфере торгового центра позволит продемонстрировать всю красоту и динамичность вида спорта широкой публике, а, возможно, баскетбол 3x3 завоюет и место в чьем-то сердце!-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN