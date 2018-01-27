ФОТОРЕПОРТАЖ: Тестовый турнир по баскетболу 3x3 к Евроиграм-2019 проходит в Минске

Белорусская федерация баскетбола и "Спорт-формат" проводят международный турнир по баскетболу 3x3 "Palova. Snowball 3x3" в одном из торговых центров Минска. Этот формат игры входит в программу II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в белорусской столице.

В Минск приехали 9 зарубежных команд высокого профессионального уровня, а всего на площадку выйдут 16 коллективов.

Проведение матчей в атмосфере торгового центра позволит продемонстрировать всю красоту и динамичность вида спорта широкой публике, а, возможно, баскетбол 3x3 завоюет и место в чьем-то сердце!-0-

Фото Андрея Покумейко