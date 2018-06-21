Французские футболисты обыграли команду Перу на ЧМ в России и стали третьими участниками 1/8 финала

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Франции выиграли у команды Перу со счетом 1:0 во втором туре чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Екатеринбурге команда Дидье Дешама имела небольшое игровое преимущество. Оно материализовалось на 34-й минуте, когда счет открыл 19-летний форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Во второй половине игры перуанцы приложили немало усилий, чтобы отыграться, но так и не смогли поразить ворота Уго Льориса. Французы одержали две виктории и обеспечили себе выход в 1/8 финала, перуанские футболисты потеряли шансы на продолжение борьбы в плей-офф мирового первенства.

В первом сегодняшнем поединке предварительной группы С сборные Дании и Австралии в Самаре сыграли вничью - 1:1.

Видеоповтор помог футболистам Австралии сыграть вничью с Данией на ЧМ в России Матч группы С в Самаре начался под контролем датчан, которые уже на седьмой минуте перового тайма огорчили голкипера соперников. Быструю комбинацию партнеров точным ударом слету завершил Кристиан Эриксен.

Турнирное положение после двух туров: Франция - 6 очков (разница мячей - 3-1), Дания - 4 (2-1), Австралия - 1 (2-3), Перу - 0 (0-2). В заключительном туре 26 июня французы сыграют с датчанами в Москве, а футболисты Австралии и Перу встретятся в Сочи.

Сегодня в 21.00 в Нижнем Новгороде будут соперничать два представителя квартета D Аргентина и Хорватия. В стартовом туре аргентинцы сыграли вничью с исландцами - 1:1, а хорваты были сильнее нигерийцев - 2:0. Сборные Исландии и Нигерии сыграют 22 июня в Волгограде.-0-