Французские футболисты обыграли команду Перу на ЧМ в России и стали третьими участниками 1/8 финала

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Франции выиграли у команды Перу со счетом 1:0 во втором туре чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Екатеринбурге команда Дидье Дешама имела небольшое игровое преимущество. Оно материализовалось на 34-й минуте, когда счет открыл 19-летний форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Во второй половине игры перуанцы приложили немало усилий, чтобы отыграться, но так и не смогли поразить ворота Уго Льориса. Французы одержали две виктории и обеспечили себе выход в 1/8 финала, перуанские футболисты потеряли шансы на продолжение борьбы в плей-офф мирового первенства.
В первом сегодняшнем поединке предварительной группы С сборные Дании и Австралии в Самаре сыграли вничью - 1:1.
Турнирное положение после двух туров: Франция - 6 очков (разница мячей - 3-1), Дания - 4 (2-1), Австралия - 1 (2-3), Перу - 0 (0-2). В заключительном туре 26 июня французы сыграют с датчанами в Москве, а футболисты Австралии и Перу встретятся в Сочи.
Сегодня в 21.00 в Нижнем Новгороде будут соперничать два представителя квартета D Аргентина и Хорватия. В стартовом туре аргентинцы сыграли вничью с исландцами - 1:1, а хорваты были сильнее нигерийцев - 2:0. Сборные Исландии и Нигерии сыграют 22 июня в Волгограде.-0-
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