Французы выигрывают у хорватов 2:1 после первого тайма финала чемпионата мира

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На поле московского стадионе "Лужники" завершился первый тайм финала футбольного чемпионата мира Франция - Хорватия. Пока впереди французы 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало первой половины игры прошло под знаком преимущества хорватов, но их атакам не хватало остроты в завершающей стадии. Отразив стартовый натиск, французы перехватили инициативу и на 18-й минуте открыли счет - Антуан Гризманн подал мяч в штрафную площадь и пришедший на помощь защитникам форвард хорватов Марио Манджукич срезал мяч в свои ворота. Эта неудача не смутила хорватских футболистов и через 10 минут Иван Перешич мощным ударом с 15 метров восстановил равновесие - 1:1. Прошло еще 10 минут и Перешич сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего главный арбитр аргентинец Нестор Питана после видеопросмотра назнчил пенальти. Его четко реализовал Антуан Гризманн - 2:1 в пользу Франции.-0-
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