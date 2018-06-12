Футболистки женской сборной Беларуси проиграли Швейцарии в квалификации ЧМ-2019

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси потерпели шестое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем матче на стадионе ФК "Минск" команда Эдуарда Деменковца встречалась с лидером второй квалификационной группы сборной Швейцарии и проиграла с крупным счетом 0:5. Судьба встречи была предрешена в первой половине, когда в воротах Натальи Воскобович побывали три мяча. После перерыва гостьи отличились еще дважды. В семи проведенных встречах белоруски одержали всего одну викторию, одолев у себя дома Албанию с минимальным счетом 1:0.

В другом сегодняшнем поединке польские футболистки в Кельце выигрывали у шотландок 1:0, но не удержали победу, уступив 2:3.

Заключительный матч белорусская сборная проведет 31 августа на своем поле против команды Польши.

Турнирное положение в группе 2: Швейцария - 18 очков (6 матчей; разница мячей - 20-3), Шотландия - 15 (6; 15-5), Польша - 7 (6; 12-11), Албания - 4 (7; 5-20), Беларусь - 3 (7; 4-17).

В финальную часть чемпионата мира от Европы выйдут победители семи квалификационных групп. Еще одну путевку разыграют между собой четыре лучшие команды, которые займут вторые места. Финальная стадия женского ЧМ, в котором выступят 24 команды, пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года на футбольных аренах Франции, команда которой освобождена от отборочных игр.-0-