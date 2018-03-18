Футболисты "Анжи" под началом белоруса Вадима Скрипченко победили "Тосно" в чемпионате России

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты махачкалинского "Анжи", которых тренирует белорусский специалист Вадим Скрипченко, одержали важную победу в матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 23-го тура махачкалинцы переиграли гостей из "Тосно" со счетом 2:0 благодаря голевому дублю румынского полузащитника Паула Антона, который забил два гола в первом тайме. После этой виктории "Анжи" набрал 23 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.
На второй позиции закрепился действующий чемпион страны московский "Спартак", выигравший в Казани у местного "Рубина" с результатом 2:1. Еще один из претендентов на место в призовой тройке "Краснодар" неожиданно уступил на своем поле гостям из "Уфы" - 0:1 и остался на 4-м месте.
Гости праздновали победу еще в одном поединке: екатеринбургский "Урал" разгромил в Хабаровске аутсайдера турнира СКА со счетом 3:0. Еще в одном матче была зафиксирована ничья: в Туле "Арсенал" и "Ростов" разошлись миром - 2:2. В составе гостей весь матч провел белорусский полузащитник Тимофей Калачев.
Остальные встречи 23-го тура перенесены на 18 апреля: ЦСКА (Москва) - "Амкар" (Пермь), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный).
Положение в лидирующей группе российского первенства сейчас таково: "Локомотив" - 49 очков (22 матча), "Спартак" - 44 (23), ЦСКА - 41 (22), "Краснодар" - 40 (23), "Зенит" - 39 (22).-0-
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