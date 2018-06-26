Футболисты Аргентины вышли в 1/8 финала чемпионата мира

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-чемпион мира сборная Аргентины вышла в 1/8 финала планетарного форума в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух стартовых турах Лионель Месси и его партнеры сумели набрать лишь одно очко, сыграв вничью с исландцами (1:1), и крупно проиграв хорватам (0:3). Сегодняшний поединок в Санкт-Петербурге против нигерийцев был для аргентинцев решающим, и на 15-й минуте Месси открыл счет. В начале второго тайма в ворота Аргентины был назначен пенальти, и Виктор Мозес восстановил равновесие - 1:1. Этот результат устраивал нигерийцев, но южноамериканцы были против, и на 86-й минуте Маркос Рохо забил победный гол - 2:1.

Сборная Хорватии, которая досрочно вышла в 1/8 финала мирового первенства, в Ростове-на-Дону встречалась с командой Исландии и открыла счет на 53-й минуте после удара Милана Баделя. Северяне не остались в долгу, и через 22 минуты Гюльфи Сигурдссон реализовал пенальти - 1:1. Но на 90-й минуте Иван Перишич принес третью виктоию хорватам - 2:1.

Итоговое положение: Хорватия - 9 очков (разница мячей - 7-1), Аргентина - 4 (3-5), Нигерия - 3 (3-4), Исландия - 1 (2-5).

Таким образом, в 1/8 финала Франция сыграет с Аргентиной, Дания встретится с Хорватией.-0-