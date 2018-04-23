Футболисты БАТЭ одержали четвертую победу в чемпионате Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, одержав четвертую победу подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою очередную викторию подопечные Олега Дулуба добыли в гостях у "Витебска", благодаря голу Михаила Гордейчука, который отличился на 28-й минуте игры - 1:0.
Результаты остальных матчей: "Луч" (Минск) - "Слуцк" - 0:3, "Динамо" (Минск) - "Гомель" - 2:1, "Торпедо" (Минск) - "Неман" - 0:1, "Ислочь" - "Городея" - 0:0, "Торпедо-БелАЗ" - "Минск" - 2:1, "Днепр" (Могилев) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:1, "Динамо" (Брест) - "Смолевичи" - 2:2.
Положение в группе лидеров после 4-х туров: БАТЭ - 12 очков, "Динамо" (Минск) - 10, "Слуцк" - 8, "Днепр" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 7.-0-
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