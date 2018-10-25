Футболисты БАТЭ проиграли "Челси" в гостевом матче Лиги Европы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступили лондонскому "Челси" со счетом 1:3 в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина игры на поле лондонского стадиона "Стэмфорд Бридж" началась для борисовчан очень неудачно. Не прошло и двух минут, как Рубен Лофтус-Чик открыл счет, а на 8-й минуте он же во второй раз поразил ворота Дениса Щербицкого. Хозяева продолжали атаковать, но мяч в цель не попал. Что касается борисовчан, то у них только Александр Глеб и Игорь Стасевич пытались организовать контригру, но партнеры не смогли поддержать их начинания. После перерыва картина игры не изменилась - "Челси" продолжал владеть инициативой, и на 54-й минуте Лофтус-Чик оформил хет-трик. После этого хозяева сбавили обороты, и на 79-й минуте Алексей Риос после передачи Игоря Стасевича отквитал один гол, установив окончательный результат встречи.

В другом поединке 3-го тура группы L греческий ПАОК принимал в Салониках венгерский "Види" из Секешфехервара и неожиданно уступил гостям со счетом 0:2.

Турнирное положение после первого круга: "Челси" - 9 очков, БАТЭ - 3, ПАОК - 3, "Види" — 3.

В следующем туре 8 ноября футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" попытатся взять реванш у "Челси", а в Будапеште "Види" сыграет с ПАОКом.-0-