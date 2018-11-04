Футболисты БАТЭ сегодня могут стать 15-кратными чемпионами Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольном чемпионате Беларуси может определиться обладатель золотых медалей. Борисовскому БАТЭ для завоевания 15-го чемпионского титула на своей арене достаточно сыграть вничью с гродненским "Неманом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Также сегодня еще один претендент на место в призовой тройке - солигорский "Шахтер" - сыграет в гостях у столичного "Луча", "Слуцк" на своем поле будет соперничать с минским "Торпедо", в Могилеве местный "Днепр" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Тур завершится в понедельник, 5 ноября, матчем "Смолевичи" - "Гомель".

Результаты других встреч 27-го тура: "Минск" - "Городея" - 0:4, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 3:1. Лидер брестского клуба Павел Савицкий оформил голевой дубль и с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 66 очков (26 матчей), "Шахтер" - 54 (26), "Динамо" (Минск) - 54 (27), "Витебск" - 53 (27), "Динамо" (Брест) - 48 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 47 (26).-0-