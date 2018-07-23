Футболисты БАТЭ узнали возможного соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты борисовского БАТЭ в случае успеха в матчах с финским ХИКом во втором круге затем встретится с победителем пары "Кукеси" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан).

Первый поединок с чемпионом Финляндии БАТЭ проведет 25 июля на поле "Борисов-Арены", а 1 августа сыграет в Хельсинки. Встречу в Борисове будет судить бригада итальянских арбитров во главе с 37-летним рефери ФИФА Марко Ди Белло.-0-