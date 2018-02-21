"Челси" и "Барселона" сыграли вничью, "Бавария" разгромила "Бешикташ" в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялись очередные поединки первого раунда 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральный поединок игрового дня прошел в Лондоне, где один из фаворитов английской премьер-лиги "Челси" принимал безоговорочного лидера испанского чемпионата "Барселону". Встреча двух европейских грандов завершилась вничью - 1:1. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 62-й минуте игры Виллиан вывел хозяев вперед, а через 15 минут Месси сравнял результат.

В Мюнхене главные фавориты немецкой бундеслиги футболисты "Баварии" встречались с турецким "Бешикташем" из Стамбула и не оставили гостям ни единого шанса - 5:0.

Ответные встречи в этих парах состоятся 14 марта в Барселоне и Стамбуле.

Два заключительных матча первой стадии 1/8 финала чемпионской Лиги пройдут поздно вечером 21 февраля. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в Харькове примет итальянскую "Рому", а испанская "Севилья" у себя дома встретится с английским клубом "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе два представителя Англии практически гарантировали себе места в четвертьфинале ЛЧ, одержав крупные виктории в выездных играх. Лидер премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:0, а "Ливерпуль" не оставил шансов португальскому "Порту" - 5:0. Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" переиграл на своем поле французский "Пари Сен-Жермен" - 3:1, а в Турине финалист прошлого розыгрыша "Ювентус" разошелся миром с лондонским "Тоттенхэмом" - 2:2.-0-