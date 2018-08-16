Футболисты "Динамо-Минск" уступили "Зениту" и завершили борьбу в Лиге Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" крупно уступили в ответной встрече 3-го раунда квалификации Лиги Европы "Зениту" со счетом 1:8 и выбыли из Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы на домашнем поле 4:0 минчане имели хорошие шансы продолжить выступление на евроарене. Однако в ходе матча в Санкт-Петербурге "Зениту" удалось в основное время забить четырежды, а в дополнительных двух таймах закрепить свое преимущество. Голевым хет-триком у питерцев отметился Артем Дзюба.

В ответной игре, которая проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", белорусскую команду поддерживали около 200 болельщиков. Фанаты "Зенита" не смогли попасть на арену из-за санкции УЕФА, наложенных на хозяев поля.

В стартовых составах команд, по сравнению с минской встречей, произошли изменения. По сообщениям пресс-службы динамовцев из-за травмы не вышел с первых минут Урош Николич, который стал одним из главных творцов победы в первой игре. У "Зенита" с первых минут на поле появился нападающий Артем Дзюба, не участвовавший в поединке неделей ранее.

Российская команда в ходе первых 45 минут встречи заметно чаще владела мячом. На 22-й минуте минчанин Роман Бегунов нарушил правила у своей штрафной. Стандартное положение точным ударом реализовал полузащитник хозяев Леандро Паредес. Мяч после его удара залетел в дальний от вратаря угол. Голкипер динамовцев в этом эпизоде допустил позиционную ошибку.

После перерыва "Зенит" продолжал полностью контролировал мяч, заставив динамовцев прижаться к собственной штрафной площади. В итоге Кристина Нобоа классным ударом со штрафного с 20 метров увеличил преимущество российской команды. Динамовцы могли перехватить инициативу после удаления за вторую желтую карточку зенитовца Леандро Паредеса, однако далее настал час нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который сделал голевой дубль - 4:0. Этот счет остался неизменным до окончания основного времени встречи.

В двух дополнительных таймах белорусская команда получила шанс выйти в следующий раунд турнира после гола Сейду Яхаи на 99-й минуте - 1:4. "Зениту" в такой ситуации необходимо было забивать дважды, однако подопечные Сергея Семака за оставшееся время перевыполнили план, четырежды поразив ворота Андрея Горбунова - 1:8.

В плей-офф квалификации Лиги Европы "Зенит" встретится с норвежским "Мольде", который после нулевой ничьи в первой игре с шотландским "Хибернианом" на своем поле сумел победить - 3:0.-0-