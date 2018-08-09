Футболисты "Динамо-Минск" выигрывают у питерского "Зенита" после первого тайма в матче Лиги Европы

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" выигрывают со счетом 3:0 у питерского "Зенита" после первого тайма в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева поля со стартовых минут старались контролировать мяч во встрече с более именитым соперником. Счет на 12-й минуте открыл Урош Николич, со штрафного обводящим ударом направив мяч в левый нижний угол ворот Юрия Лодыгина. В середине первого тайма Владимир Хващинский удвоил преимущество в счете динамовцев, вовремя сыграв на добивании в штрафной "Зенита". Под занавес первого тайма ударом головой Нино Галович сделал счет 3:0.
За матчем на стадионе "Динамо" наблюдают более 20 тыс. зрителей.-0-
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