Футболисты Франции первыми вышли в полуфинал российского чемпионата мира

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым полуфиналистом футбольного чемпионата мира в России стала сборная Франции, обыгравшая Уругвай со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Нижнем Новгороде в стартовом поединке четвертьфинальной стадии французские футболисты открыли счет на 40-й минуте после удара Рафаэля Варана. Во второй половине игры уругвайцы, в составе которых не было одного из лидеров Эдисона Кавани, много атаковали, но не смогли отыграться. А на 61-й минуте лидер французов Антуан Гризманн нанес прицельный удар со средней дистанции, с которым не справился голкипер уругвайской команды Фернандо Муслера - 2:0. Получив преимущество в два мяча, подопечные Дидье Дешама уверенно контролировали ход встречи и довели ее до победы.

Рафаэль Варан распечатал ворота уругвайцев

Антуан Гризманн забивает второй гол

Соперник французов определится сегодня в Казани, где в 21.00 встретятся команды Бельгии и Бразилии.

Еще два четвертьфинала ЧМ-2018 пройдут в субботу, 7 июля. В Самаре сыграют сборные Англии и Швеции, а в Сочи хозяева турнира россияне будут соперничать с командой Хорватии.-0-

Фото ФИФА и из социальных сетей

Антуан Гризманн и Рафаэль Варан