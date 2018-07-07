Футболисты Хорватии победили команду России и вышли в полуфинал ЧМ

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Хорватии победили команду России в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2) и вышли в полуфинал чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на стадионе "Фишт" в Сочи вызывал повышенный интерес. Российская команда впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира и могла рассчитывать пройти далее. Однако противостояли подопечным Станислава Черчесова хорватские звездные игроки ведущих клубов Европы.

Хозяева поля постарались навязать инициативу со стартовых минут встречи. Нападающий Артем Дзюба на шестой минуте, пробив слету, заставил разочаровано вздохнуть переполненные трибуны. Россияне продолжали активно перссинговать соперников, и на 31-й минуте смогли открыть счет.

Один из самых красивых голов чемпионата мира забил Денис Черышев. Полузащитник в противоборстве с двумя защитниками хорватов отважился на дальний удар. Вратарь балканцев Даниел Субашич занял неудачную позицию и лишь взглядом провожал мяч, который влетал в сетку ворот. Хорватам еще до перерыва удалось отыграться. Быстрая атака Марио Манджукича завершилась пасом на Андрея Крамарича, который головой переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева - 1:1.

После перерыва хорваты усилили давление на защитные порядки российской дружины, но забить смогли лишь в дополнительное время. Домагой Вида удачно сыграл головой и отправил мяч впритирку со штангой - 2:1. Активные призывы к своим подопечным главного тренера хозяев поля Станислава Черчесова действовать активнее возымели действие. На 115-й минуте с передачи Алана Дзагоева отличился Марио Фернандес - 2:2.

В серии пенальти более точными оказались футболисты Хорватии. Решающий точный удар записал себе в актив Иван Ракитич. Балканские футболисты вышли в полуфинал, где 11 июля сыграют со сборной Англии.-0-