Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 июля 2018, Вс
+15°C
Ясно EUR 2.3248
USD 1.9802
RUB 3.1428
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечерний концерт в Александрии (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Культура
В Беларуси во втором полугодии повысят зарплаты бюджетников - Минфин
Экономика
Встречи с населением позволяют на месте принять решение по сложным вопросам - Жевняк
Общество
Высокий сезон: как не ошибиться с выбором турфирмы
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Футболисты Хорватии победили команду России и вышли в полуфинал ЧМ
Вчера 23:52 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечерний концерт в Александрии (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Вчера 23:22 Культура
Владислав Гончаров занял первое место на этапе КМ по прыжкам на батуте в Швейцарии
Вчера 23:00 Спорт
Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций
Вчера 22:40 Президент
Лукашенко: на малую родину приезжаю с большим трепетом и чувством гордости
Вчера 22:37 Президент
Кассовые сборы фильма "Мир Юрского периода 2" превысили $1 млрд
Вчера 22:30 Калейдоскоп
На кинофестивале в Карловых Варах победил фильм режиссера из Румынии
Вчера 21:51 Культура
"Беларусьфильм" начал подготовительный этап к съемкам фильма о Янке Купале
Вчера 21:16 Культура
Останки более 300 советских бойцов обнаружили под Петербургом
Вчера 21:10 В мире
В Беларуси 227 тыс. школьников оздоровились в лагерях в первую смену
Вчера 20:52 Общество
Все зоны отдыха в Минской области обеспечены беседками и лежаками
Вчера 20:46 Регионы
БелАЗ в I полугодии увеличил экспорт на 56,4%
Вчера 20:32 Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске отметили день рождения Марка Шагала
Вчера 20:26 Культура
"Властелином села" в Могилевской области стала семья из Осиповичского района
Вчера 20:20 Регионы
Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золото юниорского ЧЕ по плаванию в Хельсинки
Вчера 20:13 Спорт
Первая смена оздоровительной кампании в Минской области прошла на высоком организационном уровне
Вчера 19:53 Регионы
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Россию в отборе на ОИ
Вчера 19:43 Спорт
Праздник "Купалье" в Александрии стал поистине всенародным - Доманевский
Вчера 19:39 Культура
Два района Гомельской области убрали более половины площадей озимого рапса
Вчера 19:06 Регионы
Взрыв газа практически уничтожил дом в Нью-Джерси
Вчера 19:01 В мире
Все новости
Темы
Купалье в Александрии Купалье в Александрии
Детский отдых Детский отдых
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Уборочная кампания Уборочная кампания
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Футболисты Хорватии победили команду России и вышли в полуфинал ЧМ

Спорт 07.07.2018 | 23:52
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Другие темы

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Хорватии победили команду России в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2) и вышли в полуфинал чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на стадионе "Фишт" в Сочи вызывал повышенный интерес. Российская команда впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира и могла рассчитывать пройти далее. Однако противостояли подопечным Станислава Черчесова хорватские звездные игроки ведущих клубов Европы.

Хозяева поля постарались навязать инициативу со стартовых минут встречи. Нападающий Артем Дзюба на шестой минуте, пробив слету, заставил разочаровано вздохнуть переполненные трибуны. Россияне продолжали активно перссинговать соперников, и на 31-й минуте смогли открыть счет.

Один из самых красивых голов чемпионата мира забил Денис Черышев. Полузащитник в противоборстве с двумя защитниками хорватов отважился на дальний удар. Вратарь балканцев Даниел Субашич занял неудачную позицию и лишь взглядом провожал мяч, который влетал в сетку ворот. Хорватам еще до перерыва удалось отыграться. Быстрая атака Марио Манджукича завершилась пасом на Андрея Крамарича, который головой переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева - 1:1.

После перерыва хорваты усилили давление на защитные порядки российской дружины, но забить смогли лишь в дополнительное время. Домагой Вида удачно сыграл головой и отправил мяч впритирку со штангой - 2:1. Активные призывы к своим подопечным главного тренера хозяев поля Станислава Черчесова действовать активнее возымели действие. На 115-й минуте с передачи Алана Дзагоева отличился Марио Фернандес - 2:2.

В серии пенальти более точными оказались футболисты Хорватии. Решающий точный удар записал себе в актив Иван Ракитич. Балканские футболисты вышли в полуфинал, где 11 июля сыграют со сборной Англии.-0-

﻿
Теги
Россия, соревнования, табак, Хорватия, чемпионат мира по футболу
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3248 BYN 2.32 BYN 2.33 BYN
USD
1.9802 BYN 1.98 BYN 1.985 BYN
RUB
3.1428 BYN 3.133 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Все видео

Фотоновости

Праздник "Купалье" проходит в Александрии
Все фото

Инфографика

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") Главные мероприятия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 7-8 июля.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время церемонии В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций
Лукашенко: на малую родину приезжаю с большим трепетом и чувством гордости
Политика
Фото Совета Республики Беларусь реализует с международными партнерами масштабный проект по достижению ЦУР
Парламентская делегация Латвии 9-11 июля посетит Беларусь
В МИД назвали резолюцию СПЧ ООН по Беларуси абсурдом по замыслу и по сути
Экономика
Фото из архива В Беларуси во втором полугодии повысят зарплаты бюджетников - Минфин
БелАЗ в I полугодии увеличил экспорт на 56,4%
Беларусь и Смоленская область намерены развивать сотрудничество в области льноводства
Происшествия
Фото СК Правоохранители пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь
Тракторист подшофе оставил в опасности пешехода после ДТП
В Минском районе велосипедистка упала под колеса автомобиля
Общество
Фото из архива Министры в июле проведут выездные приемы граждан
В Беларуси 227 тыс. школьников оздоровились в лагерях в первую смену
В Беларуси считают необходимым совершенствовать методы профилактики рецидивной преступности
Регионы
Фото из архива В Брестской области с техпомощью Китая построены еще три жилых дома
Куда пойти в выходные: "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и Stereo Weekend
Все зоны отдыха в Минской области обеспечены беседками и лежаками
Технологии
БЕЛТА теперь в Viber и Telegram
Citroen создал очки от укачивания
У Viber новый логотип
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Купалье" в Александрии
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечерний концерт в Александрии (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
На кинофестивале в Карловых Варах победил фильм режиссера из Румынии
В мире
Фото из архива Кабинет британских министров согласовал стратегию по Brexit
Останки более 300 советских бойцов обнаружили под Петербургом
Взрыв газа практически уничтожил дом в Нью-Джерси
Калейдоскоп
Джеффри Безос Впервые рейтинг миллиардеров Bloomberg возглавили сразу три айтишника
Кассовые сборы фильма "Мир Юрского периода 2" превысили $1 млрд
Искусственный интеллект научился оценивать успех фильма в прокате
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия