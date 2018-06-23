Футболисты Мексики одержали вторую победу на ЧМ в России

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканские футболисты обыграли команду Республики Корея со счетом 2:1 на чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Ростове-на-Дону мексиканцы действовали первым номером, заставив соперников большую часть времени играть от обороны. На 26-й минуте встречи в одной из быстрых атак защитник корейцев сыграл рукой в своей штрафной площади, и Карлос Вела открыл счет. Во втором тайме азиатская команда пошла вперед, но оборона оппонентов во главе с голкипером Гильермо Очоа была на высоте. А на 66-й минуте североамериканцы провели быструю контратаку, которую точным ударом завершил Хавьер Эрнандес - 2:0. Только в самом конце игры, на 3-й компенсированной минуте второго тайма Сон Хын Минь сумел отквитать один мяч эффектным дальним ударом.

На старте турнира сборная Мексики сенсационно выиграла у команды Германии (1:0) и теперь, набрав 6 очков, практически завоевала путевку в 1/8 финала.

В другом сегодняшнем поединке группы F действующие чемпионы мира немецкие футболисты в Сочи встретятся со шведами, которые в первом туре были сильнее корейцев - 1:0.-0-