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Футболисты минского "Динамо" вышли в 1/4 финала Кубка Беларуси

Спорт 12.08.2018 | 22:05
С мячом - автор дубля Александр Макась (№27). Фото ФК "Динамо-Минск"
С мячом - автор дубля Александр Макась (№27). Фото ФК "Динамо-Минск"

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу определились очередные участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столичном дерби футболисты "Динамо" на своем поле переиграли "Минск" 2:0 благодаря голевому дублю Александра Макася. Эта встреча стала для динамовцев последней прикидкой перед гостевым поединком с питерским "Зенитом" в квалификации Лиги Европы.

Еще один минский клуб "Торпедо" принимал гостей из "Слуцка" и уступил со счетом 0:2. Футболисты "Гомеля" с таким же результатом проиграли у себя дома "Ислочи" (Минский район).

Ранее в четвертьфинал вышли "Витебск" и представитель первой лиги национального чемпионата гомельский "Локомотив".

Осенью пройдут еще 3 встречи 1/8 финала: "Славия" (Мозырь) - "Белшина" (Бобруйск), БАТЭ (Борисов) - "Городея", "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест).-0-

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