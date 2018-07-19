Футболисты минского "Динамо" вышли в 2-й раунд квалификации Лиги Европы

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских футбольных клуба сегодня проводят домашние поединки первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты минского "Динамо" на обновленной динамовской арене принимали ирландский "Дерри Сити" и пропустили гол на 7-й минуте после удара Алистера Роя. В середине первого тайма Александр Сачивко восстановил равновесие в счете. После перерыва хозяева владели инициативой, но на 75-й минуте прозевали контратаку, и Ронан Хейл забил победный мяч - 2:1 в пользу гостей. В первом матче, состоявшемся 12 июля, подопечные Сергея Гуренко победили со счетом 2:0. Таким образом они вышли во второй раунд. Следующим соперником минчан будет победитель пары "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Дунайска Стреда" (Словакия).

Солигорский "Шахтер" принимает у себя дома валлийский "Коннас-Ки". Неделю назад горняки выиграли на выезде со счетом 3:1.

Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы - обладатель Кубка страны брестское "Динамо" начнет выступление с 2-го раунда квалификации. 26 июля брестчане примут греческий "Атромитос" на своем поле, а 2 августа сыграют в Афинах.

В главном клубном турнире Старого Света - Лиге чемпионов борисовский БАТЭ стартует с 2-го круга. Соперником борисовчан будет финский ХИК из Хельсинки.-0-

Фото Андрея Покумейко