Футболисты минского и брестского "Динамо" проведут матчи квалификации Лиги Европы

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского и брестского "Динамо" проведут сегодня первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане под руководством главного тренера Сергея Гуренко сыграют сегодня на обновленном стадионе "Динамо" с питерским "Зенитом". Российская команда является фаворитом предстоящего противостояния, но белорусы намерены оказать упорное сопротивление. В игре не примет участие один из лучших форвардов российского футбола Артем Дзюба. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак принял решение оставить форварда дома, где он продолжает готовиться к стартовавшему клубному сезону.

Артем Дзюба не сыграет за "Зенит" в первом матче с минским "Динамо" в Лиге Европы Как отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, нападающий не приехал в Минск, так как пропустил большую часть подготовки команды, находясь в национальной сборной, где выложился по максимуму.

Последний раз "Динамо" и "Зенит" встречались в Минске 29 лет назад в чемпионате СССР и завершили игру вничью - 1:1. Очередной матч двух клубов начнется сегодня в 20.00. Главным арбитром будет Анастасиос Папапетру из Греции. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.

Футболисты брестского "Динамо" также в 20.00 сыграют в Никосии (Кипр) с местным "Аполлоном". Белорусский клуб, по словам главного тренера Сергея Ковальчука, в выездной встрече постарается внимательно действовать в защите и организовать гол, который должен помочь команде в ответной игре в Бресте.

Повторные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 16 августа.-0-