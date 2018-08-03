Футболисты минского и брестского "Динамо" вышли в 3-й раунд квалификации ЛЕ

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских клуба вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минское "Динамо" в домашнем матче со словацким клубом "Дунайска Стреда" полностью владело инициативой и победило с крупным счетом 4:1. В первой игре в Словакии минчане выиграли со счетом 3:1. Следующим соперником команды Сергея Гуренко будет российский "Зенит" из Санкт-Петербурга.
В Афинах обладатели Кубка Беларуси динамовцы Бреста проигрывали греческому "Атромитосу" почти до самого финального свистка, но на 5-й компенсированной минуте второго тайма Павел Нехайчик сделал счет 1:1 и вывел брестчан в следующий этап. В первой игре на своем поле брестчане выиграли с минимальным перевесом 4:3. Очередным соперником команды Алексея Шпилевского будет кипрский "Аполлон" из Лимасола.
Еще один представитель Беларуси - солигорский "Шахтер" - в Познани пропустил мяч от польского "Леха" на 15-й минуте игры. Во втором тайме Денис Лаптев восстановил равновесие, и основное время завершилось вничью 1:1, так же, как и в первой игре в Солигорске. Едва началось дополнительное время, как Кристиан Гюткьер во второй раз поразил ворота Андрея Климовича, а за две минуты до финального свистка он оформил хет-трик - 3:1. В борьбе за выход в плей-офф ЛЕ "Лех" дважды встретится с бельгийским клубом "Генк".
Матчи 3-го квалификационного круга пройдут 9 и 16 августа.-0-
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