Футболисты Португалии благодаря голу Криштиану Роналду обыграли Марокко на ЧМ в России

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Португалии обыграли Марокко со счетом 1:0 на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч группы В прошел при заполненных трибунах на арене "Лужники". Болельщики пришли увидеть звезду мирового футбола Криштиану Роналду, который не разочаровал фанатов. Уже на 4-й минуте форвард открыл счет, забив красивый гол в ворота марокканцев.
Удар Роналду стал единственным результативным в игре. Португальцы благодаря победе набрали четыре очка после двух матчей и занимают первое место в группе В.
В другом матче этого квартета сборная Испании сыграет сегодня с Ираном.
Две лучшие команды из группы В сыграют в плей-офф чемпионата мира с двумя первыми командами из группы А, где выступает российская команда.-0-
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