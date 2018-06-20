Футболисты Португалии благодаря голу Криштиану Роналду обыграли Марокко на ЧМ в России

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Португалии обыграли Марокко со счетом 1:0 на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч группы В прошел при заполненных трибунах на арене "Лужники". Болельщики пришли увидеть звезду мирового футбола Криштиану Роналду, который не разочаровал фанатов. Уже на 4-й минуте форвард открыл счет, забив красивый гол в ворота марокканцев.

Криштиану Роналду назван лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных сборных На нынешнем футбольном первенстве мира Роналду забил 85-й гол за национальную команду. Это произошло 20 июня во время матча команды Португалии со сборной Марокко.

Удар Роналду стал единственным результативным в игре. Португальцы благодаря победе набрали четыре очка после двух матчей и занимают первое место в группе В.

В другом матче этого квартета сборная Испании сыграет сегодня с Ираном.

Две лучшие команды из группы В сыграют в плей-офф чемпионата мира с двумя первыми командами из группы А, где выступает российская команда.-0-

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