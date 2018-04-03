Футболисты "Реала" и "Баварии" победили в первых четвертьфиналах Лиги чемпионов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов мадридский "Реал" разгромил итальянский "Ювентус" в первом четвертьфинальном матче нынешнего розыгрыша, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Турине началась с гола гостей - уже на 3-й минуте их лидер Криштиану Роналду замкнул передачу с левого фланга, забив свой 13-й гол в этом розыгрыше. Пропустив мяч, хозяева провели несколько опасных атак, но отыграться не смогли. Футболисты "Реала" не собирались играть на удержание минимального преимущества и продолжали тревожить опытнейшего голкипера "Юве" Джанлуиджи Буффона, но до . перерыва результат не изменился. Во втором тайме туринцы снова завладели инициативой, однако вновь их атаки не привели к голу. Зато гости на 64-й минуте встречи увеличили свой перевес после эффектного удара Роналду, оформившего дубль. Не прошло и 10 минут, как счет стал крупным - третий гол в ворота Буффона забил Марсело - 3:0.

В другом сегодняшнем поединке 1/4 финала испанская "Севилья" принимала на своем поле мюнхенскую "Баварию" и в первом тайме сражалась на равных с признанным фаворитом. Более того, по прошествии получаса хозяева вышли после удара Пабло Сарабия. Баварцы отыгрались довольно быстро - на 37-й минуте Франк Рибери пробил в сторону ворот и мяч рикошетом от полузащитника "Севильи" Хесуса Наваса влетел в сетку - 1:1. После перерыва лидер немецкой бундеслиги сумел выйти вперед, когда на 68-й минуте Тьяго Алькантара поразил ворота Давида Сория - 2:1. Ответные встречи в этих парах состоятся 11 апреля в Мадриде и Мюнхене.

Еще два матча четвертьфинальной стадии пройдут в среду, 4 апреля. В английском дерби "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити", испанская "Барселона" сыграет на своем поле с итальянской "Ромой". В этих парах вторые поединки пройдут 10 апреля в Манчестере и Риме.-0-