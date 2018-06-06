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Футболисты сборной Беларуси в третий раз сыграют с командой Венгрии в товарищеском матче

Спорт 06.06.2018 | 07:14
Во время открытой тренировки беларусской сборной в предверии товарищеского матча между сборными Беларуси и Венгрии
Во время открытой тренировки беларусской сборной в предверии товарищеского матча между сборными Беларуси и Венгрии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Бресте товарищеский матч против команды Венгрии. Игру на поле ОСК "Брестский" будет судить бригада российских арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке в составе белорусов могут дебютировать голкипер борисовского БАТЭ Денис Щербицкий и форвард "Слуцка" Евгений Шикавка, который сейчас возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Беларуси, забив 6 мячей. Главный тренер белорусской дружины Игорь Криушенко сказал, что в игре с венграми его команда постарается показать атакующий футбол и добиться положительного результата. Прямая трансляция из Бреста начнется в 19.50 на телеканале "Беларусь 5".

Ранее футбольные сборные Беларуси и Венгрии встречались всего два раза. В 2002 году в венгерском Дебрецене белорусы одержали крупную победу, разгромив хозяев со счетом 5:2. Вторая игра, также товарищеская, в 2013 году в турецком Белеке завершилась вничью - 1:1. В майском рейтинге ФИФА Венгрия занимает 49-е место, Беларусь на 79-й позиции. После игры с венграми белорусские футболисты возьмут курс на Тампере, где 9 июня встретятся со сборной Финляндии.-0-

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Беларусь, Венгрия, футбол
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