Футболисты сборной Бразилии сыграли вничью со Швейцарией в первом туре на ЧМ в России

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бразилии сыграли вничью со Швейцарией со счетом 1:1 в первом туре на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый матч в группе Е бразильцы провели в Ростове. Счет в игре красивым обводящим ударом на 20-й минуте первого тайма открыл Филиппе Коутиньо. Мяч от штанги угодил в сетку ворот голкипера Янна Зоммера.
После перерыва ситуация на поле изменилась благодаря голу швейцарцев. В ходе уголового во вратарской площади защитники бразильцев не уследили за полузащитником Стивеном Цубером, который беспрепятственно переправил мяч в сетку ударом головой - 1:1.
В другом матче группы Е Сербия обыграла в Самаре Коста-Рику со счетом 1:0.
Чемпионат мира в России продолжится 18 июня тремя матчами. В группе F Швеция встретится с Республикой Кореей, а в группе G команда Бельгии сыграет с Панамой, Англия постарается победить в матче против Туниса.-0-
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