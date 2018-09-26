Футболисты "Шахтера" одолели действующих обладателей Кубка Беларуси, играя в меньшинстве с 32-й минуты

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" стал очередным участником четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, одолев нынешнего обладателя этого трофея брестское "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В основное и дополнительное время игры в Солигорске забитых мячей не было, хотя брестчане уже с 32-й минуты играли в численном большинстве после удаления Дениса Лаптева. Все решилось в серии послематчевых пенальти, которую лучше провели хозяева поля - 4:2.

Ранее в 1/4 финала пробились футболисты минского "Динамо", "Витебска", "Слуцка", "Ислочи" (Минский район), а также представитель второго дивизиона национального чемпионата гомельский "Локомотив".

Еще два четвертьфиналиста определятся позже: 3 октября в Мозыре встретятся фавориты 1-й лиги "Славия" и бобруйская "Белшина", а 17 ноября борисовский БАТЭ сыграет с "Городеей".-0-