Футболисты солигорского "Шахтера" победили "Городею" в чемпионате Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" одолели "Городею" 1:0 в гостевом матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в этой игре на 85-й минуте забил Денис Лаптев, вышедший на замену за две минуты до своего успеха. Футболисты "Шахтера" не проигрывают уже 5 матчей подряд под руководством российского тренера Сергея Ташуева, сменившего польского специалиста Марека Зуба.

Денис Лаптев забивает победный мяч

В другом матче сегодняшнего игрового дня "Ислочь" встретится с минским "Лучом".

Результаты остальных встреч 8-го тура: "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Днепр" (Могилев) - "Минск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Торпедо" (Минск) - "Смолевичи" - 0:0.

Два заключительных матча состоятся 23 мая: "Динамо" (Минск) - БАТЭ (Борисов), "Слуцк" - "Динамо" (Брест).

Лидирует БАТЭ, у которого 21 очко, минское "Динамо" отстает на 4 балла. -0-

Фото ФК "Шахтер".