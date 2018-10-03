Футболисты ЦСКА Виктора Гончаренко победили мадридский "Реал" во 2-м туре Лиги чемпионов

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли мадридский "Реал" 1:0 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашнюю встречу с действующим победителем чемпионской Лиги армейцы начали очень здорово и уже на 2-й минуте Никола Влашич открыл счет. После этого гости прочно завладели инициативой, но до перерыва не смогли переиграть опытнейшего голкипера хозяев Игоря Акинфеева. Во втором тайме мадридцы также доминировали, но ЦСКА выстоял. В другом сегодняшнем матче группы G итальянская "Рома" на своем поле разгромила чешскую "Викторию" из Пльзеня 5:0. На старте группового этапа ЦСКА сыграл вничью 2:2 с чешским чемпионом, "Реал" разгромил у себя дома римлян - 3:0.

Донецкий "Шахтер", выступающий в квартете F, играл на выезде с французским "Лионом" при пустых трибунах и, ведя 2:0, не удержали преимущество и довольствовались лишь ничьей - 2:2. Немецкий "Хоффенхайм" на своей арене уступил английскому "Манчестер Сити" 1:2. В первый игровой день "Шахтер" в Харькове разошелся миром с "Хоффенхаймом" - 2:2, футболисты "Лиона" в гостях одолели чемпионов Англии со счетом 2:1.

Результаты сегодняшних поединков в других группах:

Е - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 1:1, АЕК (Афины, Греция) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 2:3.

Н - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 3:0, "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:0.

В остальных четырех квартетах встречи 2-го тура состоятся сегодня вечером:

А - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако", "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Брюгге" (Бельгия).

В - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Барселона" (Испания), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Интер" (Милан, Италия).

С - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия).

D - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия), "Порту" (Португалия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция).-0-