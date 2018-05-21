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Футболисты "Витебска" одержали четвертую победу в чемпионате Беларуси

Спорт 21.05.2018 | 20:36
Фото ФК "Витебск"
Фото ФК "Витебск"
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" переиграли жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0 в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси. Это четвертая виктория витебчан в нынешнем первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева поля имели преимущество на протяжении всей сегодняшней встречи. На 17-й минуте счет открыл Кирилл Печенин, завершив эффектную многоходовую комбинацию. Вскоре после перерыва результат удвоил Никита Наумов. Благодаря этой победе футболисты "Витебска" набрали 14 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице.

Во втором сегодняшнем матче "Гомель" примет на своем поле гостей из гродненского "Немана".

Два стартовых поединка этого тура "Днепр"-"Минск" и "Торпедо"-"Луч" завершились с одинаковым счетом 0:0.-0-

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футбол, чемпионат Беларуси
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