Футбольная сборная Беларуси откроет сезон гостевым спаррингом с командой Азербайджана

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня проведут первый матч нового сезона. Команда Игоря Криушенко встретится со сборной Азербайджана на поле "Олимпийского" стадиона в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это будет вторая товарищеская встреча белорусских и азербайджанских футболистов - в 1996 году их спарринг в Молодечно завершился вничью 2:2. В мартовском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 93-е место, Азербайджан находится на 127-й позиции. Прямая трансляция из азербайджанской столицы начнется в 19.00 на телеканале "Беларусь 5".

После сегодняшней встречи команда Игоря Криушенко перебазируется в Любляну, где 27 марта проведет контрольный матч со сборной Словении. Словенские футболисты сегодня сыграют в Клагенфурте с австрийской командой.

Кроме того, сегодня состоятся еще несколько интересных товарищеских встреч. На московском стадионе "Лужники" хозяин предстоящего чемпионата мира сборная России встретится с пятикратными чемпионами планеты бразильцами. Эту игру будет судить белорусская бригада арбитров во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Действующие чемпионы мира футболисты Германии примут в Дюссельдорфе испанцев, в швейцарском Цюрихе чемпионы Европы португальцы встретятся с египтянами, в английском Манчестере сыграют сборные Аргентины и Италии, в Амстердаме Нидерланды будут соперничать с Англией.

Накануне будущие соперники сборной Беларуси по групповому этапу Лиги наций футболисты Люксембурга одолели в гостях команду Мальты со счетом 1:0, забив гол перед финальным свистком. -0-