Футбольная сборная Беларуси занимает 78-е место в новом рейтинге ФИФА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 78-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ФИФА.
Со времени предыдущего рейтинга, который был обнародован 7 июня, команда Игоря Криушенко провела один матч, уступив в Тампере футболистам Финляндии со счетом 0:2. Сейчас у сборной Беларуси 1306 очков. Соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций находятся на таких позициях: 85 - Люксембург (1286 очков), 175 - Молдова (957), 203 - Сан-Марино (876). Стартовый поединок нового турнира под эгидой УЕФА сборная Беларуси проведет 8 сентября на минском стадионе "Динамо" против команды Сан-Марино.
Августовский рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира сборная Франции, на второй позиции обладатель бронзы ЧМ-2018 команда Бельгии, третье место у бразильцев, вице-чемпионы планеты хорваты находятся на 4-й позиции.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Франция - 1726 очков,
2. Бельгия - 1723,
3. Бразилия - 1657,
4. Хорватия - 1643,
5. Уругвай - 1627,
6. Англия - 1615,
7. Португалия - 1599,
8. Швейцария - 1597,
9-10. Испания - 1580,
9-10. Дания - 1580.
Из стран бывшего Советского Союза наиболее высокий рейтинг у футболистов Украины - 35-е место (1468 баллов), хозяева недавнего мирового первенства россияне занимают 49-ю позицию (1410).
Следующий рейтинг ФИФА обнародует 20 сентября.-0-
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