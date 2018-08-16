Футбольная сборная Беларуси занимает 78-е место в новом рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси перед матчем с Финляндией. Фото

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 78-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ФИФА.

Со времени предыдущего рейтинга, который был обнародован 7 июня, команда Игоря Криушенко провела один матч, уступив в Тампере футболистам Финляндии со счетом 0:2. Сейчас у сборной Беларуси 1306 очков. Соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций находятся на таких позициях: 85 - Люксембург (1286 очков), 175 - Молдова (957), 203 - Сан-Марино (876). Стартовый поединок нового турнира под эгидой УЕФА сборная Беларуси проведет 8 сентября на минском стадионе "Динамо" против команды Сан-Марино.

Августовский рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира сборная Франции, на второй позиции обладатель бронзы ЧМ-2018 команда Бельгии, третье место у бразильцев, вице-чемпионы планеты хорваты находятся на 4-й позиции.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Франция - 1726 очков,

2. Бельгия - 1723,

3. Бразилия - 1657,

4. Хорватия - 1643,

5. Уругвай - 1627,

6. Англия - 1615,

7. Португалия - 1599,

8. Швейцария - 1597,

9-10. Испания - 1580,

9-10. Дания - 1580.

Из стран бывшего Советского Союза наиболее высокий рейтинг у футболистов Украины - 35-е место (1468 баллов), хозяева недавнего мирового первенства россияне занимают 49-ю позицию (1410).

Следующий рейтинг ФИФА обнародует 20 сентября.-0-