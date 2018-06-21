Футбольный матч проходит на обновленном минском стадионе "Динамо"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе "Динамо" сегодня проходит первый футбольный матч после реконструкции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На газон обновленной арены вышли многие известные действующие игроки в составах минского и брестского "Динамо" против сборной белорусских клубов. В матче принимают участие Александр Нойок, Артем Быков, Александр Гутор, Максим Жавнерчик. Руководят футбольными дружинами главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко, а объединенной динамовской командой - Сергей Гуренко и Сергей Ковальчук. После первого тайма команда брестского и минского "Динамо" ведет в матче открытия арены со счетом 3:1. Первый гол на обновленном стадионе забил игрок минского клуба Александр Нойок.

После реконструкции на стадионе можно проводить матчи национальной сборной и белорусских клубов в еврокубках. "Динамо" получило четвертую категорию по классификации УЕФА.

В открытии обновленной арены принял сегодня участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона.

Последний матч на минском стадионе "Динамо" перед реконструкцией прошел 20 ноября 2012 года. Футболисты БАТЭ в групповом турнире Лиги чемпионов встречались с французским "Лиллем". -0-