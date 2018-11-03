Гафур Рахимов избран президентом Международной ассоциации бокса

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конгрессе AIBA в Москве главой Международной ассоциации бокса избран Гафур Рахимов из Узбекистана, сообщает ТАСС.
Ранее Рахимов занимал пост исполняющего обязанности президента AIBA. Международный олимпийский комитет рекомендовал ему не выдвигаться на выборы из-за санкций Минфина США. МОК проводит расследование в Международной ассоциации бокса.
Гафур Рахимов заявил, что готов покинуть пост из-за невключения в программу ОИ. Президент боксерской ассоциации заявил, что не допустит исключения бокса из программы олимпийских игр.-0-
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