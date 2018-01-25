Гандболисты Франции, Швеции, Дании и Испании пробились в полуфинал чемпионата Европы

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском гандбольном чемпионате Европы в Хорватии определился квартет соискателей наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В пятницу, 26 января, в первом полуфинальном матче в Загребе встретятся действующие чемпионы мира французы и сборная Испании (начало игры в 20.00). Вслед за ними на площадку выйдут гандболисты Дании и Швеции (22.30).

Победители полуфинальных встреч в воскресенье, 28 января, сыграют в поединке за чемпионский титул, а неудачники поспорят за бронзовые награды континентального первенства.-0-