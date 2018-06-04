Гандболисты сборной Беларуси обменялись победами с командой Литвы

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси во время подготовки к матчам плей-офф чемпионата мира против Австрии дважды сыграли в Минске с командой Литвы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре на площадке спорткомплекса "Уручье" подопечные Юрия Шевцова уступали гостям по ходу встречи до 10 мячей и в итоге проиграли со счетом 28:32. Самым результативным в составе белорусов стал капитан команды Борис Пуховский, забросивший 5 мячей.

Сегодня соперники встретились вновь. Первый тайм хозяева выиграли с минимальным преимуществом - 20:19. После перерыва игра также шла на встречных курсах с небольшим преимуществом белорусов, которые победили со счетом 38:36.

Теперь белорусские гандболисты продолжат подготовку к встречам с австрийцами - 10 июня команды сыграют в Минске, 13 июня будут соперничать в Вене. Составы остальных пар нокаут-раунда мирового первенства: Литва - Исландия, Сербия - Португалия, Чехия - Россия, Словения - Венгрия, Македония - Румыния, Нидерланды - Швеция, Норвегия - Швейцария, Хорватия - Черногория.

Финальная стадия ЧМ-2019 пройдет на аренах Германии и Дании, команды которых освобождены от участия в квалификационных матчах.-0-