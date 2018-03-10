Гандболисты СКА и БГК им. Мешкова сыграли вничью в центральном матче чемпионата Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА и БГК имени Мешкова сыграли вничью в центральном матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на паркете столичного дворца спорта "Уручье" прошла в абсолютно равной борьбе. В первой половине игры чуть удачливее были брестчане, которые ушли на перерыв с перевесом в один мяч - 15:14. Во втором тайме уже хозяева сыграли немного лучше, в итоге два главных фаворита разошлись миром - 30:30. После 22 туров БГК имеет в своем активе 39 очков, СКА отстает всего на один балл.

Ближайшие поединки национального первенства лидеры проведут 14 марта: БГК примет на своей арене гостей из могилевского клуба "Машека", а минчане сыграют на выезде с гандболистами "Гомеля". Следующая очная встреча БГК и СКА в чемпионате страны состоится 18 или 21 апреля в Бресте.-0-