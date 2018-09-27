27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года. Такое решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава УЕФА Александер Чеферин озвучил это решение во время интернет-трансляции. Кроме Германии на проведение континентального форума в 2024 году претендовала Турция.
Ранее Германия становилась хозяйкой двух чемпионатов мира (1974 и 2006 годов) и чемпионата Европы (1988). Турнир 2024 года примут десять городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.
Ближайшее Евро-2020 состоится в 12 крупнейших городах Старого Света: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Дублине, Будапеште, Глазго, Бильбао, Амстердаме, Копенгагене и Бухаресте. Финал состоится 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Действующим победителем турнира является Португалия, которая в 2016 году в финале в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла Францию.-0-
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