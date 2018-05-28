Гимнаст Василий Михалицын занял третье место на Кубке мира в Хорватии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Василий Михалицын занял третье место на Кубке мира по спортивной гимнастике в категории "Челлендж" в хорватском Осиеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В упражнении на коне Михалицын успешно прошел квалификацию, а в решающем раунде он получил от арбитров 14,100 балла и завоевал бронзовую награду. Победителем в этом виде программы стал представитель китайского Тайбэя Ли Чин Кай - 15,333 балла, серебряная награда в активе Акима Муссаева из Казахстана - 14,333.

Кроме Василия Михалицына, в Хорватии выступили белорусы Павел Булавский и Егор Шарамков, но пробиться в финалы им не удалось. Всего в юбилейном этапе Кубка мира в Осиеке приняли участие гимнасты из 30 стран.

Соревнования по спортивной гимнастике вошли в программу II Европейских игр в Минске. Турнир, в котором будут разыграны 12 медалей, состоится 22-26 июня 2019 года в комплексе "Минск-Арена".-0-