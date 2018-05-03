Гимнастки из шести стран встретятся на турнире в Гродно

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гимнасток из шести стран соберет 3-5 мая турнир "Белые Росы" в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Гродненской СДЮШОР №3.

Международный турнир "Белые Росы" по художественной гимнастике проводится во время открытого чемпионата Гродно. Участие в состязании примут спортсменки из регионов Беларуси, а также представительницы России, Украины, Польши, Литвы, Эстонии.

"Турнир проходит в 11-й раз. С каждым годом он становится все более привлекательным для гостей из-за рубежа. В настоящее время это статусное и популярное мероприятие. Желающих принять участие достаточно: все заинтересованы в том, чтобы получить опыт в соперничестве с сильными конкурентками", - рассказали в гродненской СДЮШОР №3. Например, в команде из Литвы выступят гимнастки, которые готовятся представить свою страну на чемпионате Европы.

"Это отличная возможность для школ гимнастики из различных стран показать себя и проверить, как выглядят их спортсмены на фоне других. Кстати, турнир интересен и тем, что на нем частенько загораются будущие звезды", - рассказывают в СДЮШОР №3. Сами организаторы стараются сделать турнир привлекательным не только с точки зрения серьезной конкуренции. В нынешнем году запланированы прямые трансляции выступлений в интернете, чтобы родственники, друзья или просто любители гимнастики из других стран могли проследить за ходом турнира. Также в онлайн-режиме будут доступны и результаты.

Победители определятся в нескольких возрастных группах. Самым юным гимнасткам, принимающим участие в турнире, нет и шести лет.

Организаторами "Белых Рос" и открытого первенства Гродно по художественной гимнастике выступают отдел образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома, ОО "Белорусская ассоциация гимнастики" и Гродненская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3.-0-