Гладченко: в финале Олимпиады рисковал и выбрал сложный прыжок

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В финале олимпийского турнира по лыжной акробатике рисковал и выбрал сложный прыжок, что и повлияло на итоговый результат. Об этом рассказал после выступления на зимних Играх белорусский фристайлист Станислав Гладченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус, занявший шестое место в решающем раунде, выбрал для своего исполнения прыжок с высоким коэффициентом сложности. Однако в третьей попытке допустил ошибку и финишировал шестым. "Этот прыжок на снег совершал только в третий раз. Ранее только на сборе в Японии его исполнял. Программы у соперников очень сложные, поэтому решили с тренерами рисковать, договорились об этом еще в олимпийской деревне. Жаль, что этот прыжок начал делать только в конце сезона", - отметил атлет.
Он также рассказал, почему допустил ошибку. "Выполнил фигуры в воздухе и, возможно, рано сосредоточился на приземлении, жестко ударился о землю, а снег в зоне приземления довольно рыхлый, поэтому лыжи зарылись в снег, я не удержался и упал", - сказал Станислав Гладченко.
Белорусские фристайлисты на Олимпийских играх в Пхенчхане подтвердили высокий класс белорусской школы. В женской лыжной акробатике золотую медаль завоевала Анна Гуськова.-0-
Фото НОК Беларуси.
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